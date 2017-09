Teadlased pannakse ettevõtete hüvanguks tööle

“Ülikoolid on üritanud ettevõtetega koostööd teha juba pikka aega,” tõdes Tartu Ülikooli (TÜ) teadmiste- ja tehnoloogiasiirde ekspert Siim Kinnas. Samas ei ole ettevõtjad väga agarad ülikoolide poole pöörduma.

Siim Kinnas viitas TÜ professori Urmas Varblase uuringutele, kust tuli välja mitu takistust. “Esiteks, kuidas ettevõtja peaks üldse selle peale tulema, et ülikooli tulla, kui tal mingi tarvidus on,” tõi Kinnas välja.

Inimestel seostuvad Tartu Ülikooliga eelkõige üliõpilased. Aga teadus, teenused, mõõtmised ja analüüsid mitte nii väga, rääkimata juba teistest ülikoolidest.

Teine takistus on Kinnase sõnul see, kuidas leida ülikoolist õige inimene, kelle poole pöörduda. “Kui õnnestub leida kontaktid ja võtta ühendust, siis on 50/50 võimalus, et ettevõtja suudab oma probleemi avada nii, et see teadlases huvi tekitaks,” rääkis ta.

“ADAPTERit tutvustades olen kuulajatel palunud märku anda, et kes on üritanud ülikoolidega koostööd teha."