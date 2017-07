TEST: kas veganjäätis suudab võistelda koorejäätisega?

Jäätisetest vegan vs. suurtootjad

Suvi on jäätisesöömise aeg, kuigi tänavused ilmad ei kipu seda soosima. Kohalike jäätiste valik poodide sügavkülmalettides võtab suu vett jooksma. Seal on suur- ja väiketootjate mahlapulki ning sorbette, mis sisaldavad vaid taimseid koostisosi ja sobivad seega veganitele ehk neile, kes on loobunud nii piima kui munade söömisest.