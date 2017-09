Tõnu Õnnepalu: linna ja maa asemel on keskus ja kolgas

Saab eestlase aastal 2017 endiselt maa- ja linnainimeseks lahutada?

Tänapäeva inimesed on peaaegu kõik juba linnainimesed, vähemalt siin meie jõukas, arenenud maailmas – Euroopas, Ameerikas.

Ma mõtlen, et inimeste eluviis ei olene väga palju nende asukohast. Igal pool seesama elamise tehnoloogia, seesama infovool, enam-vähem samad mugavused, samad kaubad, mida eluks tarvitatakse…

Noh, maal saad ise endale toitu kasvatada, mina seda teen ka ja see meeldib mulle. Aga ma ei näe siin küll enam mingit liigierinevust. Tõeline maainimene on juba ajalooline tegelane. Mis tähendab, et linnainimene ka. Selline puhas linnakodanik. Kunagi need olidki ju kaks eri seisust, linnakodanik ja talupoeg.