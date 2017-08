Trenni tulemus: üks kaotas 40 kilo, teine võttis 20 juurde

Eelmise suve lõpus kaalus Viljandis elav Reti Joandi 120 kilogrammi. Kõik trennitegemised olid pärast laste saamist jäänud lühiajaliseks ning dieetide või tablettidega püsivalt kaalu alandada ei õnnestunud.

Praegu kaalub ta 40 kilo vähem kui aasta tagasi, särab ning on suurepärases vormis.

42aastase Reti ajendas trenni minema see, et ta kolis koos abikaasa, kolme lapse ning kassi-koeraga ajutiselt 34ruutmeetrisesse korterisse. Oht kitsas korteris üksteisele pinda hakata käima ajas naise toast välja.

Kaks aastat tagasi pakkus isa Jõgeval elavale Rasmus Klaosele naljatades euro iga korra eest, kui 13aastane poeg kangil lõuga tõmbab. Poisi ainus sportlik harrastus olid seni arvutimängud. Ühtegi eurot ta toona välja ei teeninud ning küsis endalt lõpuks: “Kas ma tõesti olen nii nõrk?”

Nüüd mõtleb üheksandasse klassi astuv muljetavaldavas vormis noormees sportlaskarjäärile. Esimene innustus tuli Rasmuse jaoks filmist “Rocky”.