Tromb lõhkus ainulaadse dendropargi kümne sekundiga

Trombi eel oli Katrin Saukas Villeveres dendropargi taga rosaariumis, mida ise nimetab roosipõlluks. Oli väikese traktori ja koeraga. Millegi lähenemisest andiski esimesena märku vana koer, kes ootamatult hoidis inimese ligi. Katrin katkestas kanasõnniku laotamise ja sõitis traktoriga läbi pargi talli tagasi. Ütles, et ei tahtnud märjaks saada.

Merle Karusoo, kes oli taluhoones sees, sai äikesetormi tulekust aru sedakaudu, et telekas hakkas vilkuma. Ta lülitas interneti välja ja läks koera tuppa kutsuma. Kõik sündis õhtul kell 19.45. Koera jõudiski ta tuppa lasta, aga kui Katrinit vaatama läks, siis pärast enam eesuksest sisse ei pääsenud. “Kümmekond sekundit kestis kõige suurem lammutus. Tuul tõusis hetkega. Läks pimedaks. Hiljem nägime, et sellel teel, mida mööda Katrin just sõitis, oli kaks puud pikali. Vaatepilt siin on kole.”