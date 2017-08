Tung ülikoolidesse on märgatavalt vähenenud

Kui 2015. aastal esitati Eesti Maaülikooli kõrghariduse esimese astme õppekavadele 3308 avaldust, siis tänavu oli avaldusi 2429.

“Avalduste arvu teatud langus on olnud prognoositav lähtuvalt demograafilisest seisust. Ilmselt ei muutu see trend ka lähiaastatel, kuni gümnaasiumilõpetajate arv taas tõusule pöörab,” kommenteerib Eesti Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Eda Aitsen. Maaülikool tunneb aga rõõmu, et pikalt vähese huvi tõttu madalseisus olnud insenerierialade vastu on sel aastal huvi suurem.

Tallinna Tehnikaülikooli esimese astme õppesse esitati 2015. aastal 5697 avaldust ning tänavu oli avaldusi 4826.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma ütleb, et päevasesse õppesse kandideeritakse küll vähem, aga vastupidises suunas liigub kaugõpe. 2015. aastal sai Tartu Ülikool kaugõppesse astumiseks 1093 avaldust, sel aastal aga 1523 avaldust.