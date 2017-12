Turkish Airlinesi Tallinna osakonna endine juht: eestlastel on eriline kirg avastada kaugeid maid

“Eestlased on uudishimulikud reisijad! Neil on tohutu kirg avastada uusi ja eksootilisi maid.” Niimoodi ütlev Erkan Ince on mees, kel eestlaste reisihimust üsna selge pilt. Just tema on juhtinud viimasel neljal aastal Turkish Airlinesi Eesti osakonda ning teab täpselt, kuhu eestlased lennata soovivad.

“Reisihimu on siinsetel inimestel silmanähtavalt suur,” hindab ta eestlasi pisut erandlikuks. Kuid ega ta isegi oma abikaasa Fethiye Gönen Incega päris tavaline ole: ühtäkki tabas neid sõprade hämmastuseks soov jääda siia soode ja rabade maale paikseks.

Nii et kui sel sügisel tuli Erkanil aeg rotatsiooni korras edasi järgmisse riiki liikuda, otsustas pere oma kodu Eestisse jätta. Erkan käib siis lihtsalt nii tihti kodus kui saab, Fethiye aga püüab siin endale töö leida.

Tegevjuhtide selline liikumine on ettevõtte personalipoliitika osa ja sellega tuleb ette arvestada. Erkani eelmine nelja aasta pikkune tööaeg möödus näiteks Venemaal Ufas.

Fethiye väristab õlgu. Oli seal vast külm!