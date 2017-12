Uue puidutehase rajajad ja teadlased näevad Eestile suurt majanduskasu

Uue tehase asukohta pole veel välja valitud, kuid otsingud käivad eelkõige Tartumaal Emajõe läheduses. See on tekitanud küsimuse, kas Emajõge ei taba puidurafineerimistehase rajamisel oluline saastamiskoormus.

“Enne eelprojekti koostamist ja uuringute lõppu ei ole võimalik täpselt vastata küsimusele, milline on koormus Emajõele,” tunnistasid puidurafineerimis­tehast kavandava ettevõtte Est-For Invest juhatuse liikmed Margus Kohava ja Aadu Polli ühendusele edastatud läkituses. Kuid Emajõe veekvaliteedi pärast muretsemiseks ei ole nende sõnul põhjust, sest tehas saab sündida ainult siis, kui see ei halvenda vee kvaliteeti.

Tehase vastased opereerivad mõnevõrra teistsuguste arvudega. Eesti Metsa Abiks kodulehekülje andmetel kasutaks tehas tootmiseks ligikaudu 1,5% Emajõe vooluhulgast. Aktivistid rõhutavad, et tselluloositehasest läbi käinud vesi jõuaks edasi Peipsi järve ning puudutaks seega umbes kolmandikku kogu Eesti vesikonnast.