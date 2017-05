UUS JÄRJEJUTT: Purjetamine vabadusse 1.

Mulle meeldib sellest raamatust mõelda kui vabaduse monumendist. Selle monumendi jõud Eesti tutvustamisel maailmas on olnud märkimisväärne. Raamat on poole sajandi vältel ilmunud ligikaudu 30 keeles.

Eksootilisemad tõlked on lugejateni jõudnud jaapani, korea, malai, tai ja araabia keeles. Enesestmõistetavalt on seda trükitud inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles. Võib täie kindlusega öelda, et tegu on rahvusvaheliselt kõige tuntuma Eesti mereteemalise looga. Nüüd, ühe merd ja Eestit armastava sõpruskonna toel, ka eesti keeles.

Seda 1945. aastal aset leidnud mereretke on selle pöörasuse tõttu võrreldud Kon Tikiga. Kui Kon Tiki oli kuue täisjõus mehe teaduslik ekspeditsioon Vaiksel ookeanil, siis Erma oli kuueteist eestlase, kelle hulgas neli väikest last, riskiderohke 8247 meremiili pikkune teekond lekkivas paadis, mis tegelikult oli mõeldud rannasõitudeks.