HOMSES MAALEHES: Valimisvõitlusse on sööstmas juba 35 liitu üle Eesti

Eelmise nädala keskel algas kohalike valimiste eel ametlik kandidaatide ja valimisliitude esitamine. Teisipäeva õhtuks oli valimiskomisjoni infosüsteemi kirja pandud juba 35 valimisliitu, kes kavatsevad kõrvuti erakonnanimekirjade ja üksikkandidaatidega uutesse volikogudesse pürgida.

Valimisliitude registreerimiseks on seejuures antud vähem aega. Nende puhul on dokumentide toomiseks kohalikku valimiskomisjoni viimane päev 31. august. Valimisliidud tuleb moodustada seltsinguna, milleks sõlmitakse vastav leping. See nõue pole aga uus, esimest korda tehti seda 2013. aasta valimistel.