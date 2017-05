Vana külmhoone kui kivi jäätisevabriku kaelas

Tallinnas Peterburi maantee ääres, nüüdse Premia jäätisevabriku hoovi peal seisab enam kui poole sajandi tagusest ajast pärinev, läbinisti lagunenud, kuid siiski säilitamist vääriv tondiloss.

Tegu on 1956. aastal rajatud jäätisevabriku laohoonega, nn külmhoonega, mida muinsuskaitsjad peavad säilitamist vajavaks näiteks väärika paekivi kasutamise tõttu meie ehituskunstis. Hoonel aga on katus kui sõelapõhi ja ajahammas järab seda jõudsalt väiksemaks. Ning tegelikult riikliku kaitse all see hoone ka otseselt pole.

Food Union Groupi kuuluva Premia juhataja Aivar Aus vastab küsimusele, mis suurt osa jäätisevabriku territooriumi täitvatest kunagistest tööstus- ja laohoonetest saab: “Kui teil leidub paar üleliigset miljonit, siis käige need lauda ja ma müün teile selle hoone ära.”

Tõepoolest, et Peterburi teelt üldse Premia jäätisevabriku ja ettevõtte kontorini jõuda, tuleb tiirutada paar-kolmsada meetrit ümber võimsa kunagise külmhoone. Arusaadav, et ettevõte näeks selle asemel midagi korrastatumat. Vanale hoonele kosilast aga kuidagi leida ei õnnestu.