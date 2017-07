Varbola: võimas kants Põlli külas

Dagr, kuningas Drygvi poeg, oli nii tark mees, et mõistis lindude keelt. Tal oli üks varblane, kes tõi talle palju uudiseid – nii seisab Ynglingite saagas (Skandinaavia kuningasaagade osa, mis ilmus Tõnno Jonuksi tõlkes aastal 2003).

Varblane lendas paljudes maa­des, Reidgotlandil (nime on seostatud mitme maaga) Vörva talu kohal läks ta ühe mehe põllule sööma. Mees võttis kivi ja tappis varblase. Kuningas Dagr tundis end halvasti, kui varblane koju ei tulnud. Seaohvri abil sai kuningas teada, mis oli juhtunud. Seepeale läks ta suure väega Vörvasse, et tasuda, kuid kaotas ise elu heinahanguga pihta saades. “Kuulnud olen, et kõrgeltsündinud Dagr surmaotsusele vastu kõhklemata läks, et tasuda Vörva rannal...”

On arvatud, et tegu võib olla Varbola esmamainimisega (Dagri retk sai oletatavasti teoks 700. aasta paiku pärast Kristust).

Muistne Varbola linnus, rahvasuus Jaanilinn, asetseb vana Harju-Lääne piiri lähedal, Nissi kihelkonnas Põlli küla juures metsas.