Vigala Sass: kuu loomine Jääras on Jäärale haiguste paranemise aeg

Sodiaagimärk ning tema asendi mõju on suhteline, sest Kuu asend kordub 18,6 aasta järel.

Peab ka nentima, et jutt on ainult eelsoodumusest, mille inimene võib alati nullistada õige toitumise ja päeva- ning elurežiimiga.

Need, nagu kõik teised rütmid, annavad raviks ainult mõningase pidepunkti. Eriti siis, kui haigusi on palju. Ravi järjekorra saamegi kätte, teades iga inimese eelsoodumuslikke haigusi.

Alustan Kuu asendist Päikese ja Maa suhtes, taustaks tähekogud, sest see on kõige keerulisem osa. Raske on tunnetust paberile panna, aga püüan seda siiski süsteemselt teha.

Kui Kuu on mingisuguses tähekogus (tähtkujus), siis on ta ka Päikese ja meie suhtes teatud kindlas asendis. Kuu, Maa ja Päikese asendi võime fikseerida mingi värvina, mille koondnimetuseks võtan selguse mõttes tähtkujude nimed.