Vigala Sass: Lõvi on väga tugeva tervisega, kui ta end hoiab

Lõvi-inimene tulemärgis (punane) saab looduselt eelsoodumusena kaasa mädased haigused ja kroonilise südamepuudulikkuse, seda hooletu mälumise ja korratu seedimise tõttu.

Ka on Lõvil oma valitsemishimu tõttu väga palju tegemist vaevustega, mis alluvad päikesepõimikule, s-o süda, hingamine. Ta saab tihti tunda ka sisemisi valusid, mis võivad küll olla ainult aistingud.

Neitsid on inimesed maamärgis (kollane), kellele on looduse poolt kaasa antud eelsoodumus peensoole nõrkuseks, mille tagajärjel halveneb vereloome.

Neitsid on väga erinevad inimesed. Võib esineda tagasihoidlikkust, naiste seas isegi inimvõõristust, meestel pedantset täpsust ning varjatud kirge koos plahvatava raevuga.