Vilja kuivatamiseks kasutatav gaas saab aktsiisi

Alates juulikuust kerkivad taas mitmete kütuste aktsiisimäärad, muuhulgas kehtestatakse aktsiis ka mahutigaasile, mille tõttu saavad põllumehed taas põõna oma rahakoti külge, sest mahutigaas on levinud kuivatite kütus.

Mahutigaas ehk surve all veeldatud maagaas on mugavaim küttelahendus kuivatitele, mis sageli asuvad keskustest eemal põldude vahel. Hinnalt on see kergest kütteõlist küll pisut kallim, aga selle kasutamine on paindlik ning tõhus – vajadusel saab kiiresti üles suure kuumuse.

Sellepärast ongi paljud põllumehed valinud oma viljakuivatite küttelahenduseks just mahutigaasi. See tuuakse neile tellimise peale spetsiaalse, kümme tonni gaasi mahutava paakautoga kohale, neil on kuivatite juures olemas vedelgaasi mahuti, autost pumbatakse gaas sinna ja asi valmis. Lihtne ning kiire.

Ei maksa arvata, et siiani aktsiisivabana püsinud mahutigaas oleks põllumeestele mingi luksusasi, aga kusagil maakohas pole teist kütuseliiki lihtsalt võimalik kasutada. Kui veel kütteõliga võrrelda, siis mahutigaas on puhtama ja kiirema põlemisega ning vilja kõrget kvaliteeti hindav põllumees ei saagi muud kütust kasutada.

Praegu tarbitakse Eestis aastas 10 000 tonni mahutigaasi, põllumajandussektori osa selles on umbes 2500 tonni ehk keskeltläbi veerand.