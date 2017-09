Viljakasvatajad kannavad pidevate vihmade tõttu suuri kahjusid

“See on katastroof!” kõlab Võrumaa ühe teenekama põllumehe Mart Timmi esmane ja lühike hinnang mitte kuidagi lõppeda tahtvale viljalõikusele.

Ta ütleb, et on poolesaja aasta sees igasugust lõikusaega näinud, kuid seekordne on üks hullemaid. Kui üle Eesti on omajagu viljakasvatajaid, kel veel praegugi pool vilja ootab võtmist, siis Timmi juhitaval Jaagumäe talul on vaja vaid n-ö koera sabast üle saada.

“Jäänud on veel 8% teravilja ja 10% suvirapsi võtta, kuid pehme pinnase tõttu ei pruugi sinna kombainiga ligi pääseda,” tõdes Timmi üleeile, päev pärast järjekordset suursadu.

Hernest aga jääbki 35 hektari jagu põllule, seda ei päästa enam miski.