Arnold Rüütli esimene intervjuu Maalehele aastal 1992 venis nii pikaks, et turvamees läks autosse ära

Arnold Rüütel on veendunud, et kevadkülv tehakse ära ja tehakse hästi. Valitsusjuhiga on kokku lepitud, et põllumeeste varustamine kütusega tuleb tagada mis tahes tingimustel. Kel ei ole maksta, sellele tuleb anda kütus laenuks. Rüütel usub, et õnnestub saada abi ka väljastpoolt, ehkki ennatlikke lubadusi ei taha ta anda.

Kohtumisele kutsutud talupidaja Ants Aaman teeb juttu talunikele antavast 38protsendilisest laenust kütuse muretsemiseks. Protsent on röövellik. Keegi ei julge võtta „Eesti Kütuselt“ sellist laenu. Ülemnõukogu eismees selgitab, et see 38% polegi mõeldud laenuprotsendina, silmas on peetud inflatsiooni kasvu. Tegelikult ei tea keegi täpselt, mil viisil tasaarveldus sügisel käima hakkab. Aga see peab olema reaalsuse piires, nõnda, et tekkinud talud ja alles tekkivad ühistud suurtesse võlgadesse ei jääks. „Me ei kavatse neile luua kohe algul pankrotti mineku tingimusi,“ lubab hr Rüütel. „Muidu häviks psühholoogiliselt kõik see, millele me tahame maaelu praegu rajada. Nii et seda laenu karta ei maksa.“

Raske on tagavaraosadega. Euroopa Ühenduselt saame paar-kolm miljonit eküüd, et võiksime muretseda tagavaraosi oma vanadele Saksa DV masinatele. Vaja on ka veterinaariapreparaate, taimekaitsevahendeid. Kui aga arvestada meie keerulist olukorda, mis kujunes enne põllumajandusreformi seaduse vastuvõtmist, siis praegu on edasimineku teed selgemad ja olukord ei olegi kõige halvem. Vallavanemad on hr Rüütli sõnutsi samuti veendunud, et kevadtööd tehakse ära ja selle kõrval jõutakse reformikomisjonidki käivitada.

EESTI KÜLA TULEVASES EUROOPAS

Eesti Euroopasse pürgimisest räägitakse palju. Kuid millised on meie küla väljavaated Euroopa konkurentsis vastu pidada?

Hispaania tomatiga või Prantsuse porgandiga me ilmselt ei konkureeri. „Aga näiteks kartuliga võiksime proovida küll,“ on Rüütel optimist. Ausme just kartulile sobivas kliimavööndis. On olemas teaduslik baas viirusevaba kartuli tootmiseks, on ka kvalifitseeritud inimesed. Meil on tegelikult kõik eeldused selleks, et kartuli hektarisaak oleks kolm korda suurem ja palju kordi kvaliteetsem.

Peipsi ääres võiks edukalt toota kilealust köögivilja idaturule. Peterburi on meile näiteks pakkunud ehitada seal Eestile paviljonid, võõrastemajad, pangad — tehku me vaid pikaajaline leping jal asku kaubal tulla.

Keegi ei keela meid ka head peekonit kasvatamast, ehkki Euroopal pole teadupärast peekonist puudust. Tasub tegeleda ka rapsiga. Sellest muide on võimalik isegi kütust valmistada.

Kõige tähtsam on see, et maal ei kaoks perspektiivitunne. Ei tohi lubada, et häviks maa elulaad, kaoksid suured maapered. Euroopa konkurentsivõitlusse sisenedes ei olegi nii väike oht, et küla hakkab tühjenema. Sellele peame mõtlema juba nüüd. Õieti on praegu viimane aeg. Peame hoolikalt säilitama ressursid ja põhivahendid, mis maale aastate jooksul on kogunenud. Need tuleb tuleviku maaelu huvides oskuslikult ära kasutada.