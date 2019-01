MAALEHE ARHIIVIST | 14 aastat jaanuaritormist – kes nägid, need ei unusta!

Kehvemini läks ühel suvilal, mis oli eriti madalas kohas. Seal oli merd tuppa voolanud poolteist meetrit.

Ka näitleja Andrus Vaariku suvekodu akende all Hanila vallas Pivarootsis möllas meri: laine käis akna ülemise ääreni!

Tormis kannatas üldse 775 maja ning Pärnus evakueeriti umbes 300 inimest. Kokku ulatusid otsesed kahjud valitsuse hinnangul 749 miljoni kroonini, avaliku sektori kahju on hinnatud 307,4 miljonile kroonile.

Praamid ei sõitnud, elekter kadus ja mobiililevi samuti.

Halba olukorda jäi seltskond jahimehi, kes olid läinud Osmussaarele rebaseid küttima. Kui tuul tõusma hakkas, ei tundunud asi veel väga halb. Mehed jälgisid küll hoolikalt ilmateadet, kuid oli lootus, et tuul annab järele.

“Oleksime saanud õhtul ära minna, aga jätsime selle järgmiseks hommikuks,” meenutab ühena seltskonnas olnud Tamur Tamm.

Alarmid hüüdsid tühja

Laupäeval oli aga torm juba täies hoos, ning selge, et saarelt minema ei saa.

Järgmine päev oli veel hullem. Toiduvarud hakkasid lõppema ning meestele tulid kodust hädakõned.

“Mul oli Otepää lähedal 150pealine lüpsikari, elekter ära, loomad jootmata ja lüpsmata,” sõnab Tamm. “Pärnu meestele aga helistati, et neil on kodudes vesi sees!”

Dirhami sadamas, kuhu mehed olid autod jätnud, tõusis vesi 134 cm. Lained tõid kaile tonnide kaupa liiva, autod uputati üle. “Minu maastur oli õnnekombel ühe kõrgema kruusanuki otsa pargitud, ainult nina oli vetikaid täis, aga osal autodel oli meri salongis sees,” sõnab Tamm.

Akud olid aga tühjad, sest alarmid olid selle kõikumise ja tuulega tööle hakanud.

Osmussaarest endast käis raju samuti karmilt üle ning rebis tükke pankrannikust. “Koht pankrannikul, kust eelmisel päeval üle läksime ja merd vaatasime, oli järgmiseks päevaks kadunud. Selliseid laineid ei ole mina merel elu sees näinud,” kirjeldab Tamm.

Minema õnnestus meestel saarelt saada päästjate helikopteriga.

Samal moel lahkus Manija saarelt ka Ülle Tamm. Temaga koos asusid kopterisse veel üks kohalik kalur ning noored, kellel oli vaja tööle minna. Õhku tõusvalt kopterilt tegi Tamm erakordse foto, kus saarest on näha vaid kõrgemad kribalad tumeda vee vahel.

“Üks maja jäi vette, rohkem uputas kõrvalhoonetes,” räägib ta. “Paate aga uppus küll, meie oma lappajagi teiste hulgas.”

Kuigi elanikele pakuti võimalust evakueeruda, eelistasid nad koju jääda. Ka Ülle Tamm ei oleks saarelt lahkunud, kui poleks olnud vaja mandrile tööle jõuda.

Ajakirjanik ennustas tormi

Hiljem räägiti palju sellest, miks Eesti ilmateenistus tõusva vee kohta hoiatust ei andnud. Ainsana juhtis sellele tähelepanu ajakirjanik Küllike Rooväli, kes Postimehes ilmunud uudises andis teada, et Taani ilmateenistus prognoosib tormi ning suurt veetaseme tõusu. Uudis ilmus laupäeval ja torm algaski samal ööl.

Mereteadlaste Tarmo Soomere ja Tarmo Kõutsiga vestelnud Rooväli oli veetaseme tõusus nii kindel, et laenutas endale täiskuiva päästeülikonna.

Esmalt pildistas ta, kuidas meri tuli Pirital teele, ja siis sõitis Pärnusse, parkis auto kõrgemale kohale ja sumas vette, mis ulatus tänavatel rinnuni.

“Tagantjärele tarkus on see, et oleks pidanud ka väikese kummipaadi hankima. Hiljem ostsin kaamerale veekindla katte ja olen nüüd kõigeks valmis,” sõnab Rooväli.

Võimalikku veetaseme tõusu võetakse sellest tormist peale Eestis hulga tõsisemalt.

“Ohutunne on palju suurem,” sõnab Häädemeestel endiselt lambaid kasvatav Urmas Aava. Ta on küll mõelnud, et igaks juhuks peaks võtma suuremat kasvu veised − neil jääks ujutusega vähemalt pea vee peale.