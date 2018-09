MAALEHE ARHIIVIST | Jüri Krjukov saanuks täna 64. Legendaarse linnapoisi lõpetamata lugu

Jüri Krjukovi sünnist möödub täna, 5. septembril, 64 aastat. Näitlejal endal jäi selle tähtpäevani jõudmiseks puudu 21 aastat, ta suri 43aastasena 1997. aasta oktoobris.

Taasavaldame sel puhul Maalehes 2014. aastal ilmunud loo.

Praegused 20−25aastased ei ole legendaarset näitlejat laval näinud. Muidugi, alles on filmid, milles Krjukov mängis, säilinud on telelavastuste ja saadete salvestused. Kuid need pole need.

Säravat, atraktiivset, köitvat Jüri Krjukovit pidi nägema teatrilaval, seal oli ta oma õiges elemendis. Ega ta asjata öelnud: “Meil on filmiga vastastikune antipaatia.” Ja ega ta olegi filmis midagi väga silmapaistvat loonud. Kuigi, tõsi küll, ta esimene roll oli filmiroll: 15aastasena mängis ta Gorki filmistuudio filmis “Reisija “Ekvaatorilt”” eesti poissi Ilmarit.

Legend juba noorelt

Aga neil, kes on Jüri Krjukovit laval näinud, on paljud ta rollid senini elavana silme ees. On meeles tema rollide eriline vaikne nukrus, mis võis ootamatult põimuda koomikaga. Või vastupidi, säravaid koomilisi rolle ilmestas kohati tõsidus, traagilisuski.

Üsna vähe on neid näitlejaid, kelle teatritöö ja isiksusega seostuks legend. Jüri Krjukoviga see nii on.

Legendi pole loonud mitte üksnes ta arvukad, tihti vägagi silmapaistvad rollid, mitte ainult ta erakordne pühendumus teatrile, mitte ainult ta traagiline, teatriteed järsult pooleks lõikav surm noorena ega ka vaprus selle vastuvõtmisel, vaid ka ta hooliv ja empaatiline, teisi toetav karismaatiline isiksus.

Jüri Krjukov sündis Tallinnas, elas siin kogu oma elu. Oli kolm korda abielus, teisest abielust sündis poeg Aleksander. Kolmanda abikaasa Ülle Tomingaga elas ta koos 14 aastat, neist seitse aastat ametlikus abielus.