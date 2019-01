MAALEHE ARHIIVIST | Oskar, Oskar! Miks sa küll söögitegemist ei salli?

Seal ju praetakse midagi, see midagi läheb kõrbema, tihe toss ujutab üle kõik kambrid; potid keevad üle või purunevad, kuumavale pliidile kukub mõni riidenarts ja siis on koledat kärsahaisu kõik kohad täis, kas vihasta või seaks. Naiste askeldust ja siunamist kuulates pead vaatama, et jalust saad, ja kuhu sa hingeke poed siis kirjutama noid pildikesi koolipõlvest?

Oskar Lutsu kirjelduste järgi tehti köögis alati praeliha. Oli ka juhtumeid, kus vihased inimesed kiusu pärast panni kummuli keerasid ja siis andis alles tuulutada. Pildil Kristel Kirss liha praadimas palju vähema suitsu ja segadusega. Henrik Jõgeva

Tõesti, siin aitab vaid rehe­ahi või kena rahulik sahver, kus alumistel riiulitel süldikausid ja ülemistel need pudelikesed, millel valged sildid ja kuldsete tähtedega peal Lati Pats.

Ent meie oleme võtnud ette tähistada kevade saabumist “Kevade”-teemalise sööminguga ja see peab teoks saama. Lutsu abiga või abita, aga pidulik laud nii umbes aastast 1912 saagu pööripäevaks kaetud.

Kartuhwlid koorida ja keeta

Talu köögis Raplamaal, kuhu oleme end oma kimpsude-kompsudega, kausside ja padadega möllinud, laiutab reheahi, mis on mõõtmetelt nagu väike maja. Köök ise näib olevat üle 40 ruutmeetri suur. Puhvetis läigivad liuad, pannid on reas, pliit kumab punaselt, kassidel on karv turris, reheahju ei saa keegi peitu pugeda, sest kivi võib pähe kukkuda. Ideaalne.

Ka pikk laud on olemas, kutsu või kohe ristsepeoks köster ja külarahvas kokku. Enne tahaks siiski peale rosinatega keedetud piima (ja see on tõesti üks lurr, nagu Tõnisson ette arvas) veel midagi lauale saada.

Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnamuuseumi teadur Tiina Kivits ütleb, et menüü oligi saja aasta eest lihtne. Söödi seda, mida talus kasvatati ja mis kättesaadav oli. Liha oli enamasti soolatud, värsket sai ainult siis, kui siga tapeti. Ja et ärgu me pahaks pangu, aga õndsal Lutsul polnudki sellest eriti midagi kirjutada.

Viimaks toob Kivits välja kokaraamatu aastast 1895 ning loeb sealt õpetusi kartuhwlite stoovimiseks, kala keetmiseks ning marjasahvti valmistamiseks. “Lutsukala keeta, puhastamise juures nahk üleni seljast maha tõmmata ja keeta nagu teisedki kalad,” seisab õpetuses.

“Söödi ikka väga lihtsalt,” veenab teadur.

“Aga Tõnisson ju...!”

“Eks Luts liialdas ka oma­jagu.”

Me ei taha sellega leppida. Loeme taas üle kirjeldused Kiire ristsetest ja Tootsi pulmast.

Vanemate inimeste pinnimine annab juurde teabe, et talu pidulaual oli kindlasti nisujahust sai. Nisu kasvatati eelmise sajandi alguses veel vähe, kõik veskid seda ei jahvatanudki ja poest osta oli kallis. Nii et saiategu oli juba ise eriline asi, kuigi toonane sai meie mõistes üsna lihtsake – panniga ahju ja sealt kõhtu.

Loe veel

Tartus resideeruv Maalehe ajakirjanik Heli loeb Lutsu mälestustest, et kirjaniku noorpõlves söödi ühisest kausist hapupiima ja keedeti kala, mida järvest kätte saadi. Näiteks särge. Toit oli kärbseid täis ja need lendasid sööjatele suhu.

Veebitoimetaja Triinu võdistab õlgu. Tema meelest on Luts kõik ära petnud: tundub, et muudkui räägitakse toidust, aga kui vaatama hakkad, siis polegi midagi.

Ta ei ole ka suurem keedukalasõber ning pakub, et võib panustada poolvillase (Põhja-Eestis) ehk kärutädipudruga (Lõuna-Eestis) ehk mulgipudruga (üldiselt teada nimetus). Kui igaüks on saanud aru, mis toidust jutt, kiidetakse see kohemaid heaks.

Särje asemel otsustame keeta koha.

Heli lubab omalt poolt teha sellise rosinasaia, kus rosinaid on tõesõna nii et mustab.

Kus need rosinad siin siis on? Sven Arbet

K. M. Uhhuu tuleb appi

Veidi aitab toitude leidmisel edasi Lutsu Tartu tuttav Karl Martin Uhhuu, kes Eesti meditsiiniajaloos võiks kanda tiitlit “imeline terveneja” – tema ravis end haigeks jäädes apukapsa ja hästi soolase lihaga ning sõi peale eeringat sibula ja pipräga ja mõne kämblatävve apukurke. (Ah ja muidugi iniin, tärpentin, palderjalg, riitsinuseõli ja mõni lahkam ... tiiäte küll ... ja siis aspiriini sakuskass mann – süük enäb sisse es lähe... No mes sa tiit või ollet!)

Kuuldes, et oleme järjega K. M. Uhhuu juures, sekkub asjatundja ehk minu ema. Mulgimaal kasvanuna ja Tartus koolis käinuna tunneb ta end Lutsu teemal koduselt ning võtab enda peale nood ätikuga eeringad, silkude soolamise ja peenema rahva roa – rukkitainas (rukkijahu, muna, ühe muna kohta kaks supilusikat vett, segada paras tainas, kuhu lihaviile sisse surgata) soolapeekoni praadimise.

See viimane pipstükk pälvib marulise heakskiidu ka neilt, kes rasvast liha esiti kahtlevalt piidlevad. Ema kurdab, et “soolapeekon pole tänavapäeval enam soolane” ja mühiseb omaette, et pole muud parata, kui tuleb jälle hakata liha ise tünni panema. Silgud soolab ta ka seepärast oma käega, et saaks õiged.

Toots naelutas köstri uksele silgud, mis kuuvalgel särasid nagu ilutuled. Tõesti kena. Henrik Jõgeva

Mu eakas vanaema Saare­maalt teatab, et ka silgud olid varasemalt “tükkis suuremad” ning neid “oli ikka kena puhastada”. Soolasilgud leotati ja keedeti kartulite peal ära ning lasti teinekord koos pekiga veel pannilt läbi. Vahel tehti sinna jahukaste peale. See olnud tõeline maiusroog!