25 päeva pärast on EKRE päev

Pole vaja erilist kullipilku, nägemaks, et Helmete partei teeb 15. oktoobri valimistel tõenäoliselt üle Eesti korraliku tulemuse ning saab esinduse mitmes volikogus.

Mitte seetõttu, et neil oleks parim retsept teeaukude lappimiseks või lasteaedade ülalpidamiseks. EKRE on hetkel põhiline kanal, kellele häältena suundub inimeste äng ebakindla toimetuleku, igapäevamurede üle, kartus selle võõrapärase või veidra ees, mis väheste takistustega võib nende ellu tungida.

Pea sama tugev ootus kui EKRE musklinäitamisele, on enne valimispäeva IRLi hävingule.

Sotsid, Keskerakond ja Reformierakond esinevad kohalikel valimistel tõenäoliselt oma tavapärasel normaalsel tasemel. Nende kampaaniad on olnud harjumuspärased.

Vabaerakond on oma lipu all teinud valimistel mitteosalemisega niisuguse käigu, mille mõju on tulevikku silmas pidades raske hinnata.