Ain Alvela: on poliitik rahul, on ka rahvas rahul. Eesti edeneb. Sajaga!

Räägitagu, mida tahes, praegu pole see aeg ega koht virisemiseks ja vingumiseks. Sestap püüangi siinkohal näha ja esitleda ainult meeldivaid ja häid asju. Ja kui mõni ketser ikkagi püüab selles näha mingit pila või kuulda kusagil vinguviiuli kääksatusi, siis jäägu see alatu mõte tema ketseri südametunnistust kriipima. Minu usk on kindel: Eestis on hea elada.