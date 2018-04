AIVAR SÕERD: Aga riigieelarve on miinuses

Prognoosi seletuskirjast loeme, et struktuurses mõttes on eelarve miinuspoolel nii järgmisel kui ka ülejärgmisel aastal. Mõlemal aastal on miinus SKT suhtes 0,7 protsenti, mida on rohkem kui ka uuendatud raamistik lubaks. See sundis eelmisel nädalal valitsust kogunema Sagadisse kriisinõupidamisele.