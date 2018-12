Ajaloolane Aldo Kals: piirileping Venemaaga on juba sõlmitud – Tartu rahu

Olgu kõigepealt kummutatud sageli korratud väide, et Eesti on ainus Venemaa Föderatsiooniga külgnev Euroopa Liidu liige, kellel puudub omavaheline piirileping. See leping on olemas ja see sõlmiti juba 2. veebruaril 1920 ning asub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate rahvusvaheliste lepingute registris 11LTS29. Seega nagu polekski vajadust uue piirilepingu üle rääkida. Kuidas see teema aga meie ellu tuli?

Õiget ajalooraamatut lugedes saame teada, et 1944. aasta sõjasuvel ja hiljemgi lõikas Venemaa Föderatsioon Eesti NSV küljest ära ulatuslikke maa-alasid. Nende suurus võrdub Saaremaa omaga. See hõlmab Eesti Ingerimaad ja enamust Petseri maakonnast. Kuna me ise sellest ei räägi, pole maailm sellest teadlik. Kindlasti oleks seda kaasajal tähele pandud Luksemburgi Suurhertsogiriigiga nii toimides, sest siis olnuks Euroopa Liidus üks liige vähem!

8. detsembril toimus Tartu linnaraamatukogus ettekandekoosolek, kus tutvustati saalitäiele huvilistele Tartu rahulepingut ja selle ajaloolist tähtsust.

Püüan teile tutvustada Eesti-Vene uue piirilepingu saagat. Selle iga on peaaegu samapikk, kui meie taasiseseisvumise aeg. Selle eellugu ulatub aga aastasse 1920, mil sõlmiti Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel Tartu rahuleping. Selle vaimus Eesti Vabariigi territoriaalsest terviklikkusest räägiti sõnaselgelt baaside lepingus 1939. aastal, Eesti Kongressi 1990. aasta deklaratsioonis riigipiirist ja Boriss Jeltsini poolt 1991. aasta jaanuaris Tallinnas alla kirjutatud Eesti-Vene riikidevaheliste suhete aluste lepingus.

Õige kurss