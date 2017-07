Ametnike korraldustest läbi kalavete prisma

Eesti siseveekogude haldamisega on lood päris täbarad, mistõttu leidub meil jõgesid ja jõelõike, kust forell ja teised kalad on viimseni kadunud.

Kui tahta ametnikelt selgitust olukorra kohta Eesti kalavetel, siis paremal juhul viidatakse paisude mahavõtmisele. Aga kellele sa paise maha võtad, kui ülesvoolu kudele tõusev kala ei leiagi eest jõgesid, kus kudeda, kuna jõed on koelmutest tühjaks tõstetud.

Grotesksemaid näiteid on eelmisel aastal toimunud juhtum Jägala ülemjooksul, kus hävitati forellikoelmud. Või Vääna. Või Jõelähtme. Ja halvim kogu asja juures on, et seda kõike tehakse uhke sildi all “jõe uuendamine”. Uuendamine küll, aga mitte kalarikkaks eluskoosluseks, vaid surnud kraaviks.