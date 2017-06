Anu Hellenurm: Miks me ei ütle noortele, et siin, meie kodukamaral toodetud toidu keskkonnajalajälg on oluliselt väiksem kui imporditud produktidel?

Anu Aida juht Anu Hellenurm rääkis tänasel sealihakonverentsi avamisel Eesti seakasvatuse sektori vajadusest muutuste järele. Maaleht avaldab Hellenurme kõne täismahus.

Parafraseerides Manifesti Eestimaa Rahvastele alustaksin helgel toonil.. „Eesti seakasvatus, Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus Sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida!“

Kahtlemata, nagu pea sada aastat tagasi, on ka täna lootust aga kas sektori tulevikku ikka määrame meie? Ja kui ei, siis kes? Raimond Kaugvere on kunagi öelnud, et Eesti on kui maja teeääres, kus on pidevalt rentnikud, sest me ei oska olla peremehed…

Peremeheks olemine tähendab julgust ise otsustada ja oma tegude eest vastutada. Aga peremeheks olemise juurde kuuluvad ka koostöötahe, empaatiavõime ja tulevikupilt. Peremees ei olda kaheksast viieni. Peremees ei tee tühja juttu, kui töö järg ootab. Peremees teeb asju paremaks.

Tühja juttu, virnade viisi uuringuid, lugematu arv kohtumisi, kõike seda oleme näinud. Kas oleme ka peremehe kombel asju paremaks teinud?

Vaatame korraks tõele näkku. Sigade arv on viie aastaga langenud ligi sajatuhande isendi võrra - 362 000-lt 265 000-ni. Statistikaameti andmetel on tapaloomade elusmass samal perioodil vähenenud 70 tuhandelt 59 tuhande tonnini. 2011. aastal moodustas sealiha osatähtsus liha kogutoodangust 60,4%, siis mineva aasta oli sama näitaja 54%. Taud on reaalsus ja selle mõju kaubavahetusele on samuti ilmselge. Eelmisel aastal importisime poole rohkem kui eksportisime kuigi tootmisvõimsus endil olemas. Seega, hea kuulaja, miks peab üks peremees importima külmutatud rümpasid Poolast, Taanist või Saksamaalt?

Eestlased on lihasööja rahvas. Kõik meie olulisemad pühad on seotud sealihaga. Nii jõuludel kui vabariigiaastapäeval teleka ees, ikka on seapraad meie laual, kesksel kohal. Samas ei ole ma kindel, et peremees ütleb enne suuri pühi perenaisele, et võta seekord Selverist poola sealiha, sest meil on kitsad ajad. Mina seda ei usu.

Kuid vaatame asja teisest otsast. Ehk on see helgem? Tervise Arengu Instituudi läbiviidud rahvastiku toitumise uuring näitas, et eestlane sööb sealiha hoolega. Keskmine eestimaalane tarbib liha ligi kaks korda rohkem kui soovitused ette näevad. Kuid meie toidupüramiid on tagurpidi, väga sageli alustame söömist püramiidi ülemisest otsast – maiustused, liha, ja siis võtame natuke porgandit. Ilmselt saavad kõik aru, et miski siin ei klapi.

Uus aeg nõuab uusi inimesi ja uusi ideid. Aeg on otsustada! Ühistuline tapamaja, pääsukese märk, seda rida võiks jätkata. Kui me ühisele nõule ei jõua, siis aeg on edasi liikuda. Vaatame tulevikku. Otsime lahendusi. Leiame need ja saavutame kavandatu! Aga küsimus jääb, milline on Eesti Siga 2.0?

Tahame või ei, kuid peame endile tunnistama, et Eesti „tulevik“ elab sotsiaalvõrgustikes. Juba täna kohtuvad klient ja müüja internetis. Kas oleme teinud kõik selleks, et selgitada virtuaalmaailmas elavale uuele generatsioonile kui oluline on töökohtade säilitamine maal ja et oma rahva toitmine armsal Maarjamaal on vaid meie mure? Miks me arvame, et noorte jaoks on iseenesestmõistetav, et avatud maailmas peavad lihatooted olema vaid eestimaised? Tänastele noortele – homsetele otsustajatele, on oluline kõik keskkonda puudutav. Näidakem, et meie seakasvatus on loodustsäästev ja kestlikkusele rajatud. Tõestagem, et kodumaine sealiha on kordades parem kui külmutatuna sisseveetud kraam. Miks me ei ütle noortele, et siin, meie kodukamaral toodetud toidu keskkonnajalajälg on oluliselt väiksem kui imporditud produktidel. Me kõik teame seda, aga ei ütle… ja ei tee..

Modernne rahvatarkus ütleb, kui sind pole internetis, pole sind olemas. Kas olete vaadanud korraks sinna maailma, kus elavad 35-aastased ja nooremad keskmiselt kaheksa tundi päevas? Näiteks Youtube? Mis te arvate, milliseid videosid saab vaadata märksõnade „seakasvatus“ või „eesti siga“? Pilt on masendav. Esimest märksõna kasutades leiate loetelust esimese video, mis kutsub üles siinsete seakasvatajat toetama, alles neljandalt kohalt. Ja mis te arvate, mitu korda on seda vaadatud? Täpselt üks miljon kakssada kuuskümmend kolm tuhat korda vähem kui tänavust Eesti eurolaulu ametlikku videot ehk 841 korral? Võiks ju küsida, mis on sellel pildil valesti?

Ühesõnaga, Eesti seakasvatuse sektor vajab muutusi. Kindel on see, et ühte lahendust ei ole. Aga lahendused peab leidma ühiselt. Meil on teid kõiki vaja - suur- ja väiketootjaid. Meil on vaja kõneisikuid, siin ja seal pool merd. Meid peab olema näha igal linnatänaval, metsatalus ja e-Eestis. Peame taas tere-käe andma teadlastele, sest innovatsiooni ja arengut ilma teadlasteta ei loo. Ja mis kõige olulisem, dogmad tuleb jätta eilsesse, sest ühtsuses peatub jõud.

Lõpetuseks tulen tagasi kõne alguses mainitud manifesti juurde, mis ütleb, kord Eestis aeg tuleb, mil "kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama" ja et "kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma". Toogem siis, tõelistele peremeestele kohaselt, õnne nii endile kui tulevastele põlvedele. Sest me ei pea tegema sigade revolutsiooni, piisab kui teeme mõned sigalahedad teod, et kodumaine sektor taas õitsele puhkeks.