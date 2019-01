ARGO IDEONI KOLUMN | Brexiti pakike toob halbu valikuid

Kuigi ei ole midagi paha selles, kui kodus leidub veidi tagavarasid, tundub mulle selline hirmule rajatud kaubandusvõte üle pakutud. Jah, Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust on Ühendkuningriigi majandusele negatiivsete mõjudega, kuid see ei too kaasa nälga ja toidupuudust. Paljud lugejaist on vast külastanud lähiminevikus mõnd riiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu. Huvitav, kes meist on pidanud seal kohtuma tõdemusega, et süüa ei ole?

Teade meenutas mulle omaaegseid toidupakke, rahvasuus „Brežnevi pakikesi”, mida müüdi aegajalt nõukogudemaa puhveteis. Nende mõte oli komplekteerida mineva kauba, näiteks viinerite külge ka purk ebamäärase juurviljakonserviga või kott kuivaineid. Ehk müüa maha see, mis jäänuks riiulile seisma.

Ebaselgus jätkub

Vahe Brexitiga või „Brexiti pakikesega” ei olegi siinkohal kuigi suur. Brexiti puhul on ka olemas üks ja põhiline pooltargument – rahvas hääletas, rahvas tahtis nii ja seega rahva poolt demokraatlikul viisil väljendatud tahe tuleb ellu viia. See on pakikese n-ö müübiv osa.

Enamik kaasnevat on aga üpris selgelt negatiivne – nii Ühendkuningriigi elanike, kui muidugi ka Euroopa Liidu sh meie jaoks. Majandussidemete katkilõikamine, kehtivate lepingute kadumine, ebamäärasus inimeste jaoks, kel sidemeid mõlemal poolel La Manche’i väina. Oht püstitada uus reaalne piir keset Iirimaad, kus see võib isegi saare kallihinnalist kodurahu ohustada.