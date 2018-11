Mina avastasin viimati, et enam pole vaja toidupoodi minna – on, aga ainult leiva ja piima järele. See pole kõikjale Eestis veel jõudnud, kuid Tallinna kesklinnas tuuakse sulle söök lihtsalt koju ära ja kui ostad korraga veidi rohkem, siis kojuvedu ka ei maksa midagi. 21. sajand, tsivilisatsiooni rõõmud.

Sarnaseid uuendusi on palju. On ainult üks valdkond, mis toimib siiamaani enam-vähem samal kombel kui minu lapsepõlves – seda koged, kui on tarvis kokku puutuda meditsiinisüsteemiga.