ARGO IDEONI KOLUMN | Eesti valitsuse eriline russofoobia on lihtsalt müüt

Kui Eesti tegeleb oma julgeoleku kindlustamisega, võõrriikide spioonide tegevuse tõkestamisega oma seaduste piires, ei tunnusta jõuga naaberriigi küljest sobiva tüki endale võtmist – mis eriline russofoobia see on? Iga enesest lugupidav riik käituks samal viisil.

Eesti huvides kindlasti oleks see, kui meie suure naaberriigi poliitika muutuks ja oleks võimalik reaalne suhete ülessoojenemine Venemaa ja läänemaailma vahel. On aga selge, et pall Eesti-Vene suhete parandamiseks on ikkagi Venemaa käes.

Eesti-Vene piirilepingu jõustamine oleks selleks üks esimesi mõistlikke samme. Seda ei saa isegi pidada eriliseks vastutulekuks Eestile, sest meiega Euroopa Liidus ja NATOs sarnast välispoliitikat ajav Läti ja Venemaa ju omavad kehtivat piirilepet.