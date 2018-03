ARGO IDEONI KOLUMN | Sularaha ei kao mitte kuhugi

Hiljuti ilmus Maalehes uudisnupp, et Eestis kasutab igapäevasteks ostudeks sularaha umbes 11% elanikest, kui 2000. aastal tegi seda 68% inimestest. See on suur ja oluline muutus, ning kooskõlas ka mõnede teiste lääneriikide arengutega. Surve sularaha kasutamise vähendamiseks on käinud nii “maksa kaardiga” kampaaniate abil kui seeläbi, et igas pangakontoris enam üldse sularaha vastu ei võetagi ega anta ka välja.

Paberraha ja müntide kasutuse vähendamine on ühelt poolt arusaadav, kuna selle tagamine nõuab suuri kulutusi. Kuna nagunii on tarvis ülal pidada ka elektroonilist rahaliiklust, siis kahe paralleelse süsteemi käiguspidamine maksab seda enam. Nii on pankade huvides sularaharingluse kahandamine, ning selles suunas on elu ka liikunud.

Kuid teiselt poolt ei ole jutud sularaha ärakadumisest usutavad. Päriselt sularahast loobumine pole vähemalt praeguse põlvkonna eluajal kuigi realistlik, kuigi leidub visionääre, kes seda on juba ennustanud.

Rootsi põlgab sularaha

Maailma ühe menukama tehnoloogiafirma Apple juht Tim Cook teatas tänavu veebruaris toimunud aktsionäride koosolekul, et loodab küll sularaha ärakadumist näha veel oma eluajal, ent mobiilimaksete juurutamine (mida Apple ise oma lahendustega toetab), on käinud loodetust aeglasemas tempos.

Kõige rohkem on sularaha kaotamisest viimasel aastal kõneldud seoses Rootsiga. Sealse uuringufirma Insight Intelligence poolt koostöös pankade ja kaupmeestega tehtud uuringu andmetel ei kasutanud eelmisel aastal 36% Rootsi elanikest sularaha peaaegu mitte kunagi. 38% kasutas sularaha mõned korrad kuus, 25% igal nädalal. Seevastu kaardimakseid kasutas pidevalt 97% rootslastest ja kunagi ei kasutanud vaid 1%. Üpris popid on Rootsis ka mõned mobiilimakse lahendused, kohalik äpp nimega Swish ja Mastercardiga seotud Masterpass.

Parasjagu vastuoluline areng on aga see, et Rootsis on tekkinud rida müügikohti, restorane jt, kus sularahaga enam maksta ei saagi. Londonis ilmuv The Guardian külastas äsja Göteborgi ja leidis, et seal ei ole enam võimalik müntidega maksta tasulise tualeti kasutamise eest. Aga mida teha, kui sul telefoni aku parasjagu tühjaks saanud? Sugugi mitte kõik ei ole rahul sellega, et paberist ja metallist Rootsi kroon järsku osutub kõlbmatuks ja sellega ei saagi kõikjal maksta.

Jah, eks kaardiga maksmine on päris mugav ja nüüd, kus väiksemad summad võetakse kaardilt lihtsalt korraks seda masina juures viibates, on mugavus veelgi kasvanud. Kuid vähemalt mina üritan alati hoida taskus umbes nädala söögiraha jagu paber-eurosid. Mulle ei meeldi, kui ma pean 100% sõltuma sellest, kas elektrijuhtmes on tol hetkel voolu, kui mul oleks tarvis mõni makse teostada. Või on kaardimaksesüsteem parasjagu rivist väljas. Seda on juhtunud ning juhtub kahtluseta ka tulevikus. See on võrreldav ehk tundega, et tore on sõita auto või bussiga, ent on siiski väga hea, et omal ka jalad all.

Sularaha kadumisel tuleks surrogaadid

Sularaha kadumist ei kujuta ette ka seetõttu, et päriselt kõik rahalised suhted ei pea olema ühiskonnas läbivalgustatud. Näiteid suudab igaüks oma elust leida – ega sularaha ei pruugi lõpuks ainult röövlid ja maffia oma valgustkartvate tegude peitmiseks, vaid ka täiesti tavalistel inimestel on tarvis teinekord veidi privaatsust. Kui sularaha kasutamine pole enam võimalik, leitakse tõenäoliselt praktikas mingi surrogaat – nii, nagu vanglas on kasutatud raha asemel sigarette või teed ning vanasti nõukogude ajal tasuti aiamaa üles kündnud traktoristile “poolikuga”.

Vaadates maailma veidi laiemalt kui kohalik ümbruskond, ei ole sularaha kestvuses küll mingit kahtlust. Isegi nii kõrgtehnoloogiline ühiskond kui Jaapan on siian üpris sularahalembene, ning müntidega toimivad müügiautomaadid Tokyo tänavapildis pole mingi haruldus.

Vaadates aga Eesti olukorda, võib oletada, et lähemal ajal on ilmumas lagedale uuenduslikke maksesüsteemide katsetusi. Laadisin ka endale telefoni Telia makselahenduse mTasku, aga praktikas seda kordagi proovinud ei ole.

Tegelikult on Eesti olnud suhteliselt konservatiivne uute makselahenduste kasutuselevõtmisel. Meil ei ole isegi kuigivõrd rakendatud seda tüüpi kaarte, millesarnastega saab näiteks Hongkongi metroos maksta – et paned kaardile mingi väiksema rahasumma ja siis läheb sõidu eest sealt piiksuga midagi maha.

Tõsi, sarnane on ju Tallinna ühistranspordi roheline kaart, aga sinna mitme aasta eest kantud 11 eurot on minul küll jätkuvalt alles – pealinna elanikuna ei võeta mul kaardi pealt bussisõidu eest sentigi. Huvitav, kas need 11 eurot kunagi üldse millekski ära ka kuluvad?