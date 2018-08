ARVAMUS | Eraettevõtted pole kohalike omavalitsuste hooldekodudega võrdses konkurentsis

Ülo Tulik RUS

Ülo Tulik Raivo Tasso

See, et Eestis ei ole üldhooldust pakkuvatel eraettevõtetel samad konkurentsitingimused kohalike omavalitsuste üldhooldekodudega, on esmaseid probleeme, mis vajab lahendamist.