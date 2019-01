Arvamus | Mõtlev inimene peaks aru saama, et ilutulestik kuulub keskaega

Siin kirdes tuleb ilmselt veel tulevärgilahinguid, sest eksisteerivad nii novõi novõi god kui ka starõi novõi god. Nii olen vene inimestelt kuulnud. Kuid asi pole rahvuses. Tuttavad, kes mööda Eestit ringi sõitnud, kurdavad, et juba jõulude ajal kõmmutati ka väikestes maakohtades, kus elavadki vaid uhked ja hääd eestlased.

Mis selle raha taevasse lennutamisega küll on? Tahaksin siinkohal tsiteerida tuttavat ajakirjanikku: iga vähegi mõtlev inimene peaks praeguseks hetkeks aru saama – ilutulestik on keskaeg. Tõepoolest. Minagi nautisin veel mõni aasta tagasi pürotehnika kauneid kujundeid taevas, kuid läbi akna. Sel aastal sattusin aga lageda taeva all keset möllu ja mul oli surmahirm. Kõrvulukustavad paugud, toss ja kirbe hais, ümberringi lendav sodi. Polnud aega taevasse vahtidagi, varjusin kiirelt.

” Aga katsu sa rahvalt tsirkust ära võtta…

Ammu enne jõule levis sotsiaalmeedias mõte, et „sel aastal pauku ei tee“. Lemmikloomade pärast. Imestan, et üldise väga palju muutunud suhtumise taustal kassidesse-koertesse ja loomadesse üldse, tohib neid ikka veel paugutamisega poolsurnuks hirmutada, nii et nad hulluvad ja põgenevad, mille käigus vigastavad end või jäävadki kadunuks.

Just. Samas ühiskonnas, kus on juba tavaks saanud, et lemmikud kannavad riideid ja käivad koos pererahvaga kohvikus. Koera ketti panna on surmapatt ja karusnahka kanda surmaotsus kandjale (ei ole karusloomafarmide pooldaja).