Arvamus | Põllumajandusel on oht muutuda avalikkuse silmis uueks tuumaenergiaks

On ainult loogiline, et sellised trendid mõjutavad ka meie kuvandit maaelust ning põllumajandusest. Domineerivad kaks äärmust: igatsus eelmodernse väikeomaniku idülli järele ning teisalt jälestus agrotööstuse vastu, mis on tootlikkust taga ajades suureks paisutatud. Huvitav, et kahel äärmusel on midagi ka ühist: need põhinevad üldjuhul tarbijate meediapõhisel nägemusel, mitte kogemustepõhisel kokkupuutel maaeluga.

Paljud probleemid kaasaegse põllumajanduse vastuvõetavaks tunnistamisega tekivad, sest seda kirjeldavad küll fotod, ent maatööde mitmekülgsus on vaevumärgatav. Kuna ostame toitu ja surfame toidublogides ega ei näe enam seda, kuidas toit valmib ja kes on inimesed, kes seda teevad. Me ei näe enam rasket ja vaevanõudvat tööd, mida põllumajandus kunagi tähendas. Ei näe loomade aretamist ja tapmist.

Meie põlvkonnale on kliimamuutus nähtusena palju aktuaalsem kui oskus eristada isegi nelja peamist viljasorti, mida vaid vähesed une pealt suudavad. Lendavatest hiireviudest, haugastest ja kullidest vaatame fotosid.

I

Maapiirkond ning põllumajandus – oma vaadete, helide ja lõhnadega – pole igapäevakaaslastena kadunud mitte ainult sakslaste jaoks, vaid kõigist Lääne ühiskondadest.

Prantsuse filosoof Michel Serres kirjutas 2013. aastal nõnda: „Noor õpilane ega vastne tudeng pole elu jooksul näinud lehma, vasikat, siga või linnupesa. Aastal 1900 töötas enamik planeedi inimestest põllumajanduses või toidutööstuses. Tänasel Prantsusmaal, nagu ka teistes võrreldavates riikides, moodustavad põllumehed vaid ühe protsendi rahvastikust. See on alates nooremast kiviajast kahtlemata üks põhjalikumaid ajaloolisi muudatusi.”

1940. aastal farmerite perre sündinud kunstiloolane Jean Clair ütleb sõna sekka: „Kuulun kadunud inimeste hulka. Kui sündisin, moodustasime 60 protsenti kogu Prantsusmaa populatsioonist. Nüüd on meid alla kahe protsendi. Kunagi tõdetakse, et 20. sajandit enimmõjutanud sündmus ei olnud mitte proletariaadi ülestõus, vaid talupoegade kadumine.”

Asi on vaatepunktis. Kui loomi tapetakse vaid avalikkuse eest varjatud tapamajades, ei näe me enam inimesi, kes meie toidulauale loomi tapavad ning tükeldavad. Kunagi oli see loomulik. Isa kogus tudengina 1950ndatel Mecklenburgis ringi rännates kartulimardikaid. Mina tunnen põllumajandust vaid külalisena kodustelt tapmistelt 1980ndatel. Asjad muutuvad kergesti abstraktseks.

Me näeme põllumajandust vaid läbi ajakirjanduse teravdatud prisma. Just selle tõttu ongi tarbijale nii raske edasi anda tänapäevase põllumajandustoodangu tohutut mõju. Keda huvitab, et nisu saagikus hektari kohta on saja aastaga tõusnud 1,8 tonni pealt neljakordseks? Või see, et kelle saagi vihm hävitab, on täna kindlustatud? Sellise info peale võib inimene lihtsalt käega rehmata. Nagu sellegi peale, et mingist viljakogusest saab küpsetada 9000 saia.

2017. aasta Saksamaa ühtsuse päeval ei hoiatanud föderaalpresident juhuslikult sümboolse lõhe eest linna ning maa vahel. Ta pidas silmas rohkemat kui vaid mahajäetud külad, hüljatud bussipeatused, suletavad restoranid ja haiglad.

Põllumajandust puudutab ka järjest valjuhäälsem linnaelanike nõue põllumajanduse jätkusuutlikkuse ja taimekaitsevahendite kasutamise lõpetamise suhtes. Samas ei olda valmis kulutama üle 14 protsendi majapidamise sissetulekutest lihale, juurviljadele ja piimale. Või tegelema maailmaturgude, regulatsiooninõuete ning tarbijate allahindluskultusega.

II

Kui tahme, et lõhe linna ja maa vahel ei laieneks, vajame teistsugust kommunikatsiooni ning uut sotsiaalset lepingut ühiskonnas.

Ma ei ole eneseabiraamatute fänn. Ma ei usu ka seda, et konflikti ning vastuolu saaks rahuks muundada. Küll aga saame töötada pragmaatiliselt konfliktide ja vastuolude lahendamise kallal. Me saame omavahel paremini suhelda ning arendada välja kombed, mis ei lase praegusel vimmal tsementeeruda.

Siin on kümme ideed:

1. Mitte põllumajandus tervikuna ei vääri kriitikat, vaid üksnes selle üksikud aspektid ning praktikad. Peaksime avalikes aruteludes selgelt eristama, keda või mida me kritiseerime. Muidu on oht muuta põllumajandus selliseks, nagu kunagi tuumaenergia – majandusharuks, millele suur osa ühiskonnast vastu on. Selle tulemusena tunnevad põllumehed end väljajäetuna.

2. Meil on vaja tahet tuua esile positiivseid lugusid. Paljudes piirkondades pole põllumajandusettevõtted mitte ainult olulised tööandjad, kellest paljud pered sõltuvad, vaid nad täidavad ka avalikke ülesandeid alates talvisest teepuhastusest kuni vabatahtlike tuletõrjebrigaadideni. Peale selle, haritud spetsialistidena toodavad farmerid meie toitu ajalooliselt pretsedenditus kvaliteedis ning kvantiteedis. Seda peaks rõhutama veel ja veel, ilma et välditaks ka keskkonna- ja loomaõiguse teemasid. Need pole üksnes küsimused, mis puudutavad põllumehi ning anonüümset „põllumajandustööstust“. Need on küsimused, millele peame terve ühiskonnaga otsa vaatama.