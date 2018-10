ARVAMUS | Toomas Paul: surm vormistab lõplikult inimese elu

Toomas Paul teoloog RUS

Toomas Paul SVEN ARBET

Esimese poole oma elust usume, et valmistume elama. Mingil hetkel aga tajuvad mõned, et samavõrra valmis- tume me surema. Innukas heitlus nooruse ja tervise eest on suuresti võitlus surma vastu.