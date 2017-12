Rootsi luterlikus kirikus on hetkeseisuga ametis ühtekokku 1382 naist, peapiiskopiks naissoost Antje Jackelén. Nüüd on Rootsi kirik tulnud välja soovituskirjaga, et edaspidi, pöördudes jumala poole, tuleks vältida vihjet jumala kui meessoost isiku poole. Just niisuguse teate väljastas ajaleht The Guardian tänavu 24. novembril.

Sisuliselt tähendab see Martin Lutheri algatatud reformatsiooni 500. sünniaasta peol uuele reformatsioonilainele avalöögi andmist. Sest kogu läänemaine kultuur on siiani kujutanud jumalusi mehena, alates Zeusist, Apollost, Odinist, Taarast ja Ramsestest. Ning mitte ainult läänemaine komberuum, sest ka india Brahma, Višnu, Šiva; hiina keisrid; indiaanlaste Sulismaod ja muud taevased vardjad on ikka meessoost olnud. Tõsi, sageli on neil naissoost abikaasad kõrval, kuid mitte kunagi ees.