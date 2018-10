Avatus ja kaasamine argipäevas

Ain Alvela: "Niipalju siis kodanike kaasamisest. Sisuliselt on kodanikul õigus ainult koputada, aga kas selle tulemusel ka midagi ette võetakse, ei saa kusagilt järele kaeda."

Ingmar Luik: "Olemine ja uue sündimine toimub tal argipäevas."

Mary-Ann Talvistu. "Eesti muuseumimaastik on viimase kümmekonna aasta jooksul läbi teinud suuri muutusi, sealhulgas on muutunud seisukohad muuseumisaali kui avaliku ruumi kontseptsioonis."