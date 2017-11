Eesti mees - statistiline üksus või mässaja?

Jürgen Rooste: "Valge heteromees, lihtne inimene, kelle käes justkui on kõik see ilma võim, kes on kogu meie maailmakorralduses süüdi: öeldakse, et me elame meeste maailmas. Ikkagi kehtib patriarhaalne kord.

Aga teisest küljest – see tavaline mees ei tunne, et tal oleks oma elu üle mingit võimu.

Su elu kuulub pangale, kellele sa hambad ristis maksad laene."

Hillar Padu: "Me ei tea eesti mehe muredest-rõõmudest suurt midagi. Ankeetküsitlustes uuritakse eelkõige muulasi ja teisi n-ö vähemusi, mitte eesti isa ja ema – pereelu. Eestlase probleemid normaalperedes ei huvita kedagi, Eesti mees on pelgalt statistiline üksus."