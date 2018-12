Eesti on muutunud vihaseks

Sina õpetasid mind olema patrioot isegi siis, kui me seda veel ei tohtinud olla. Mind õpetasid su lood sinu isast ja emast; valust ja vaevast, mida inimesed läbi tegid – kaotamata kunagi usku, et vabadus tuleb ja maailm avaneb meile. See septembriõhtu 1988. aastal, mil ma su õlgadel hoogsalt sinimustvalget lippu lehvitasin ning me koos sadade tuhandete inimeste keskel laulsime riigist, mis oli minu jaoks olemas vaid sinu lugudes. See austus ühise kultuuri ja pärandi üle, mida tookord õpetasid, käib minuga kaasas iga päev.

Viimase aastaga on Eesti muutunud vihaseks. Viha ja vastasseisu õhutamine on viinud meid selleni, et pead on tõstmas kodukootud terrorism ning vägivald.

Paari nädala eest, ühel täiesti tavalisel õhtul helises mu telefon. Teisel pool oli minu ameeriklannast sõber – šokiseisundis. Ta oli just käinud oma kodu lähedal Tallinna südames koeraga jalutamas ja rääkis parajasti telefoniga, kui teda ründasid kaks eesti meest.

Mehed asusid teda ning koera kividega loopima, karjudes inglise keeles: “Mine koju, välismaalane!” Nii mu sõber kui tema koer said vigastada – koer raskemalt.

Mu sõbra abikaasa on eestlane. Tema kodu on Eestis, tal on siin ettevõte, mis loob töökohti. Tema süda on Eestis. Maailmas ringi rännates on ta üks suuremaid Eesti saadikuid, kes kiidab seda innovatiivset riiki, mille ta oma koduks on valinud. Ent selgub, et tal pole enam oma valitud koduriigis turvaline.

Ta pole kaugeltki ainuke. Sel nädalal sain teada, et minu ettevõtjast sõbra hispaanlasest töötaja, kes juba seitse aastat Eestis on töötanud ja makse maksnud, on langenud sarnase rünnaku ohvriks.

Teda ja tema kaheksandat kuud lapseootel kaasat on juba paar nädalat jälitanud naabruskonna mees, kes käsib asjad pakkida ja tagasi Araabiasse kolida. Praeguseks on asi nii halb, et nad kardavad kodunt väljuda ja uurisid juba saatkonnast, mida edasi teha.

***

Sinu eluajal oleks see olnud ennekuulmatu. Sinu jaoks olnuks see uskumatu.

Mäletad seda Kanada–Iraani perekonda, kes vaba Eesti alguses Pärnusse kolis? Nende lapsed õpetasid mulle ja vennale inglise keelt. Teie ema ja õega olite lihtsalt rõõmsad, et sellised inimesed on Eesti enda uueks koduks valinud. Meie riik, mis on sinu, minu ja meie inimeste raske tööga kõigest veerandsajandiga end totaalsest vaesusest üles töötanud uuenduslikuks digiriigiks, on hakanud paraku liikuma sisemise polariseerumise ja isolatsiooni suunal.

Ehk vajame veidi konteksti, et saada aru, kui oluline on sellest rääkida just praegu. Elame ajastul, mil tööjõupuudus on aina enam halvamas riike üle kogu maailma. 2030. aastaks on Korn Ferry Instituudi andmetel maailma tööturult puudu 85 miljonit inimest – seda on sama palju kui kogu Saksamaa rahvaarv! Tööjõupuudus läheb riikidele ja nende kodanikele maksma orienteeruvalt 8,5 triljonit dollarit. Iga riik, kes suudab rohkem tööjõudu enda juurde meelitada, saab selles “talendipuuduses” pehmema maandumise.

Loe veel

Et illustreerida paremini, mida see konkurents meie jaoks tähendab, siis ainuüksi Jaapani, Brasiilia ja Indoneesia tööturgusid ootab ees 18 miljoni inimese puudujääk – kokku 54 miljonit inimest. 18 miljonit inimest, keda nad peavad juurde meelitama väljastpoolt lihtsalt selleks, et oma majandust samal tasemel hoida. Edendamisest rääkimata.

Selleks et töötajate arv püsiks Eestis 2016. aastaga samal tasemel, peaks hõivatute osakaal tööealistest aastaks 2020 tõusma ligi 79%-ni. 2017. aasta I poolaastal oli tööhõive määr 77,5%. OSKA uuringu “Eesti tööturg täna ja homme 2017” kohaselt jääb 2025. aastaks tööealisi (20–64 a) inimesi 43 000 võrra vähemaks.

Keskmise palgaga töötaja pealt laekuvaid makse (keskmiselt 35%) arvestades tähendab see, et aastas jääks saamata umbes 220 miljonit eurot maksutulu. Kui välistöötajad meile appi ei tule, siis Eestis pensionid ja lastetoetused aina kahanevad. Viha viib Eesti üha sügavamasse vaesusesse.

Välisettevõtjatel – nagu mu sõbranna, keda hiljuti rünnati – on Eestis hetkel 110,806 töötajat, mis moodustab 16% kogu tööhõivest. Kui tema ja ta saatusekaaslased oleksid võõraviha tõttu sunnitud oma äri mujale viima, kaotaks töö ligi üks kuuest töötavast inimesest Eestis.

***

Kui meie oma külalisi hästi ei kohtle, siis lähevad nad mujale ja hakkavad seal panustama. See on tõsine hoop meie majandusele. Rääkimata sellest, et ma ei suuda seda võõraviha seostada Eestiga, kus mina üles kasvasin.

Meil on tarku ja tublisid inimesi juurde vaja. Suur hirm on pagulased. Alates 1997. aastast (kahekümne ühe aasta jooksul) on Eestisse tulnud vaid 445 pagulast, neist pea iga neljas Ukrainast. 165 on põgenenud Süüria sõja eest. Ligi pooled on lapsed. Nii nagu kunagi põgenesid sõja eest meie inimesed, põgenevad praegu teised.

Aga tõsiasi on, et isegi nemad ei taha Eestisse jääda. Meil on halb kliima ja kehvad sotsiaaltoetused. Need, kes tulevad, on valmis rinda pistma raskustega, mida meie kliima ja sotsiaalsüsteem kaasa toovad.

Erinevalt hirmust, mida migratsioonivastased tihtipeale külvata püüavad, tuues näiteks hordidena siia liikuvaid lihttöölisi, on Maailmapanga andmetel kõige kiiremini kasvanud ränne just oskustööliste seas. Kahe kümnendiga kerkis oskustööliste ränne 130%. Lihtsustatult öelduna – kõige rohkem liiguvad praegu maailmas targad inimesed.