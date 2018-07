Eestlane räägib ilmast rohkemgi kui inglane

Üllatavalt palju on ääremaadel väga kenasti korda tehtud kodusid, kohati lausa mõisa mõõtu elamisi, mis annavad tunnistust asukate jõukusest. Ja ka sellest, et vaatamata kõigele on nad sellistes kohtades leidnud võimaluse kenasti toime tulla.

Kõige müstilisemad on aga keset silmapiirini ulatuvaid põlde või paksu metsa vapralt seisvad ühismajandite kahekorruselised korterelamud, osa päris tühjad, osas aga mõnes nurgas veel keegi toimetamas. Nende asukate vaprus on küll võrreldav üksikul saarel ellujääjatega.