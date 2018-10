Emeriitprofessor: riigisaladuse juurde tohiks pääseda ainult sünnipärase kodakondsusega isikud

On arusaadav, et nad ka seda avarat ja võimsat kodumaad armastavad ja mõned neist otsustavad sellele põhi-isamaale luureteenust osutada. Analoogiline rahvuspsühholoogiline olukord on nn Venemaa-eestlastega, kes on ju enamasti uut kodukohta armastama hakanud, kuid mõnel neist võib tekkida kiusatus selle kohta põhi-isamaale luureandmeid saatma hakata. Loomulikult esineb ka oma põhi-isamaad reetvaid riigisaladuse lekitajaid, nagu näiteks Hermann Simm, kuid suhteliselt harva, sest neid ei kannusta patriotism, vaid ainult isiklik kasu või väärastunud tunnustuse saamine.

Äsjanäidatud rahvuspsühholoogilise seaduspära valguses oleks ainuõige lubada Eestis, Venemaal jt rahvusriikides riigisaladuse hoidmise ja kasutamisega seotud ametikohtadele ainult põhirahvuse esindajaid ja seejuures ainult sellel maal saadud sünnipärase kodakondsusega isikuid. Venelased ise ongi juba sellega arvestanud, sest näiteks vene Dvigateli sõjaväevarustuse tehasesse ei võetud omal ajal eestlasi tööle!

Eestis on riikliku julgeoleku tagamiseks vaja lisaks loomupärasele rahvuspsühholoogilisele eripärale arvestada ka Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) agressiivsust eestivenelaste suhtes. Arvamusportaali kolumnisti Andrei Kuzitškini äsjaavaldatud väitel ja konkreetsete näidete järgi on kõik Eestis elavad venelased ohus FSB potentsiaalsete värbamisobjektidena. Seda kinnitab reljeefselt Narvas sündinud Iivi Zajedova poolt 14. septembril Vabaerakonna arutelulisti saadetud kiri:

"Olen sõjaväes käinud eesti noortega teinud küsitlusi...Minu üllatuseks selgus, et kahjuks on olukord vene rahvusest sõdurite lojaalsuses Eesti Vabariigi suhtes pigem miinuses. Ei tohi unustada, et meie külje all on Venemaa ja kui see tegutseb mujal maailmas oma huvides (mõjutades isegi suurte riikide valimisi), siis pole siin eriti mida arutada.



Tunnen eelmise režiimi inimeste mõttelaadi eriti vene rahva juures. Ega nad ei teegi midagi halvasti, ikka ollakse omade poolt. Väga suurte riigisaladuste juurde peab saama väga kontrollitud inimene. Peab valima sünnipärase kodakondsusega isikuid. Samas ei pea nad ju töötama niisugustel postidel, sest see võib isegi neile endile ohtlik olla, sest just neid kasutatakse kui oma rahva esindajaid. Aga kes vastutab pärast näiteks NATO ees, mis on praegu meie peamine julgeoleku tagatis?