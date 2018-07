Haldusreform pole kindlasti läbi, see ei lõpe kunagi

Eelmise aasta kohalikud valimised said Eesti haldusuuenduse teetähiseks. Sestpeale jäi alles 15 linna ja 64 valda, mis on täiesti uus olukord võrreldes alles 2005. aasta valimiste järgse 227 omavalitsusega. Nüüd on viimastest valimistest möödas kolmveerand aastat ja rahandusministeerium katsunud teha esimesi kokkuvõtteid, kuidas elu uutes oludes toimib. Mis siis sõelale on jäänud?