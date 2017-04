Indrek Saar: Islandi ime - pudeli asemel puutsad

Islandi jalgpalliime möödunud suvel vapustas meid kõiki. Kuidas on võimalik, et riik, kus elanikke veidi üle 330 tuhande, teeb nii märkimisväärseid saavutusi jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel, küsib kultuuriminister Indrek Saar.

Saareriigi puhul hakkab silma veel üks erakordne saavutus. Kui 20 aastat tagasi olid Islandi noored ühed suuremad alkoholitarbijad kogu Euroopas, siis praeguseks on olukord drastiliselt muutunud. Islandi teismelised on Euroopas ühed eeskujulikumad, oluliselt on vähenenud alkoholi ja uimastite tarbimine ja suitsetamine. Mis siis äkki juhtus?

Noorte tervisekäitumise suunamuutusel on mitmeid põhjusi. Esimesena hakati pakkuma alternatiive. Selle nimel, et teismelistel oleks vabal ajal midagi muud teha, panustati üha enam huvitegevusse. See muudeti see kõigile kättesaadavaks. Investeeriti sporditaristusse.

Ka Eestis käivitub sellel sügisel huvitegevuse täiendava toetamise süsteem, mis annab igale lapsele võimaluse regulaarselt trennis või ringis käia. Praegu osaleb püsivalt huvitegevuses sõltuvalt piirkonnast 30 kuni 60 protsenti lastest, ehkki eesmärk peab olema, et trennis või huviringis käiksid kõik lapsed.

Jah, üldhariduskool annab baasteadmised elus hakkamasaamiseks, kuid huvitegevus aitab arendada lapse võimeid kitsamalt talle sobivas valdkonnas, tõsta tema sotsiaalseid oskusi. Just seetõttu olen veendunud, et huviharidus on üldhariduse kõrval iga lapse põhiõigus, mitte luksuskaup.

Meil on selle kohta isegi väljend – mis silmist, see südamest! Sama kehtis Islandil alkoholi ja tubaka puhul. Kättesaadavust noortele karmistati ning keelati nii alkoholi kui ka tubaka reklaamimine – selleks, et hoida eemale noori tarbijaid, kes seni olid harjunud seda reklaamide põhjal seostama millegi „ägeda“ ja täiskasvanuliku maailmaga.

Tõsi, eks oma osa ole siin ka asjaolul, et sellal, kui Eestis on alkoholi jaemüügikohtade arv 100 000 elaniku kohta 218, siis Islandil on see kõigest 15.

Islandi edulugu näitab selgelt, et inimese loomuses on paratamatult harjumused ja millestki nii-öelda sõltuvuses olemine. Lisaks huvitegevusse ja sporti investeerimisele võeti ette karmid piirangud. Nende reeglitega viidi alkohol ja tubakas sisuliselt silma alt ära.

Tahame või mitte, kuid alkoholi ja tubaka piirangud ja keelud on Islandil toonud soovitud tulemused. Kõigest 20 aasta eest oldi noorte tervisekäitumise edetabeli tagaotsas. Noorte vaba aja sisustamine on mürsikuile loonud alternatiivi.

Huvitegevuses osalemine kujundab noorte harjumusi. Olgu siis selleks harjumuseks, mida riik meie noortele tagab, midagi positiivset. Näiteks tervislikumad eluviisid.

Islandi imeline tulemus jalgpallis ei tulnud juhuslikult. See sai võimalikuks tänu uue väärtusruumi kehtestamisele.