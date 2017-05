Inimene - tehnoloogia kroon

SÕNA SEKKA: Kaardivead parandab … maaomanik! * TUTTAV TUNNE: Maailma parim Karlsson * PANIN TÄHELE * SÜGAV MÕTE

Ain Alvela: "Kui on tehtud süsteemne viga, tuleb see ka süsteemselt parandada, mitte iga asjaosalist ametiasutustesse kamandada."

Sulev Oll: "Kõik ei hakka kunagi lendama ega ka sõitma autoga. Võib-olla hullemgi sellest, et ei ole autot ega jalgratast, on tõdemus, et pole tahtmist. Maailma saab ju arvutiga siiasamasse kohale tirida! Ning see tõdemus on väga-väga kurb."

Aime Kuum: "Kui lähemalt vaadata Eesti linnadevahelisi distantse, mis Rail Balticu tasuvusuuringus aluseks võetud, meenub küll vahva sõduri Švejki jutt sellest, et hullumajas viibis patsient, kelle arvates oli maakera sees teine ja suurem kera."