Aarne Ruben: "Alguses on nooruslik hullamine ja rumalused poisina – sest pauk on rumalus. Aga lõppvaatuses kujuneb välja selginenud isiksus, mees, kes võtab ette rahulikke ja otsustavaid samme ning kellel on kõige kohta oma arvamus. Ja veel tähtsam: oskus õigel kohal vait olla."

Jaan Tooming: "Seksuaalsust peetakse loomulikuks, inimese “elu osaks”. Aga see pole ju inimesele eriomane. Eriomane peaks olema keel, kõnekiri ja kultuur tervikuna."