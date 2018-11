Insener: põlevkivienergeetikast pole pääsu

Kuna peatselt on plaanis põlevkivielektrijaamas vanad katlad sulgeda, on ülimaeg hakata ehitama uut Auvere-sarnast põlevkivielektrijaama, sest muud varianti meil ei ole.

Aasta aastalt on Eesti Energia teinud suurt tööd kasvuhoonegaaside heitekoguste järk-järguliseks vähendamiseks ja rakendanud selleks parimat tänapäeva tehnikat, see töö jätkub.

Samuti on selgunud, et põlevkivi on Eestis piisavalt ja energiajulgeoleku tagamiseks tuleb meil põlevkivist elektrit toota seni, kuni teadlased leiavad teise viisi elektrienergia efektiivseks tootmiseks. Praegu veel põlevkivienergiale efektiivset alternatiivi pole leitud. Uute elektrienergiaallikate kasutuselevõtmine on pikaldane ja kulukas protsess, millega maailmas tegeldakse pidevalt.

Ühtlasi on selgunud, et Eesti ei ole suuteline praegu aatomelektrijaama ehitama ja seda ohutult kasutama.

Nüüd aga nõuavad Brüssel, MTÜ Roheline Liikumine ja Riigikogu keskkonnakomisjon poliitilise otsusega mõtlematult põlevkivienergeetikast loobumise tärminit - see on aga löögiks Eesti iseseisvusele ja energeetikajulgeolekule.

Samas ei oska Brüsseli tarkpead ega meie roherohelised praegusele põlevkivienergeetikale peale tuule ja päikese mingit alternatiivi pakkuda. Paraku, kui magame maha uue Auvere-sarnase elektrijaama ehitamise, mida plaanis ka kunagine majandusminister Juhan Parts, muutub Eesti paratamatult elektrit eksportivast riigist seda importivaks.