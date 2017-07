Jagame kõik sedasama maad

Silja Lättemäe: "Mets on paksult loomi täis. Nii Lääne- kui Ida-Eestis elavad maainimesed ei jõua ära kiruda seda loomanuhtlust, millega tuleb pea iga päev silmitsi seista."

Helve Särgava: "Minu sügav kummardus ametnikule, kes julges tele-eetris öelda, et mesilased surid mürgi tõttu. Miks ma pean seda julguseks, jäägu minu teada. Rohkem aga muretsen sellepärast, et kas jätkub ministeeriumil ja ausatel ametnikel söakust edasi minna."

Arno Pilvistu: "Paneb mõtlema, kui palju meil on sellist maad, mida saaks tulu tootmiseks kasutada.

Mõte liikus meie võsastunud aladele, mis pole looduskaitse all. Et kas neil aladel võiks riik toota näiteks energiavõsa?"