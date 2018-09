Janek Mäggi: Eesti, mis Sul viga on?

Selleks on vaja valitsusel võtta omavalitsustele eraldatavalt rahalt ära ebavajalikud sildid. Vähem piiranguid ja rohkem otsustusõigust on õige tee, mis viib meid tõhusamale rahakasutusele lähemale.

Eesti elanike vajadused, huvid ja ootused riigi teenustele Eesti eri paigus on õigustatult erinevad. Kõiki teenuseid ei pea pakkuma üle kogu riigi, vaid seda võib teha vajaduspõhiselt piirkonniti. Kui Narvas on vaja tasuta eesti keele õpet, mida korraldab kohalik omavalitsus, siis Võrumaal ei puugi seda vaja olla. Aga ka Võru kandis on muresid, mida Ida-Virumaal ei ole.

” Rootsis läks väljaviidud töökohtadega kaasa 25% inimestest. Võibolla see ongi piisav, et kompetents säiliks, kuid kohapeal tekiks töökohti juurde.

Kurb, et 70 000 eestimaalast elab täna alaliselt Soomes, osade lastest on saamas soomlased. Enamik neist on läinud tööd otsima just Lõuna-Eestist ja teistest maakondadest, kus inimeste sissetulek on väiksem.

Kuid Leedu on ilma jäänud 1,3 miljonist inimesest, mida on isegi nende suuremat rahvaarvu arvestades üüratult palju. Chicagost on saanud suuruselt teine Leedu linn maailmas, Vilniuse järel, kirjutas hiljuti ajakiri Economist. Selle teadmise taustal on Eestil isegi hästi läinud.

Väljarände tõukejõud on esmalt madal sissetulek ning seejärel elukeskkonna probleemid. Inimesed liiguvad ikka sinna, kus on parem. Eestis Tallinnasse ja Soome, mujal maailmas lääneriikidesse ehk sinna, kus mesi on magusam.

Kogu maailmas soovib oma sünnimaa hüljata 700 miljonit inimest ehk 14% kogu maailma elanikkonnast. Kui praegu on maailmas 100 mõjukat suurlinna, kus kõik tahavad elada, siis paarikümne aasta pärast on ihaldusväärseid suurlinnu vaid 20, ennustavad analüütikud.

Inimesed tahavad koju tagasi

Trend ei ole mitte elu maal, vaid elu väga suures linnas. Raha kulub ja kleepub külge kohas, kus seda on kõige rohkem koos on. Ja võimalikult lähedal. Ning paraku on analoogse koondumise oht isegi miniriigi Eesti sees, kui me selle vastu ei võitle. Võib näida, et ka Tartu, Pärnu ja Narva on liiga väikesed, et seal keegi elada tahaks.

Me ei saa kuidagi takistada inimesi, kes soovivad paremat elujärge ning heaolu, seda otsimast. Kuid me saame lahendada ära vähemalt osa nendest probleemidest, mis inimesi oma kodu maha jätma sunnivad.

Loe veel

Töökohtade väljaviimise kava, mille eesmärk on 1000 riigipalgalist töökohta Tallinnast välja, on kritiseeritud. „Uus küüditamine!“ on kõlanud hüüatused. Ei ole. Eesmärk ei ole ju inimeste sundümberasumine, vaid töökohtade, eriti kõrgema palga ja rohkem teadmisi ning oskusi nõudvate töökohtade säilitamine kõikjal Eestis. Et inimesed ei peaks sunniviisil oma kodusid maha jätma, kuna lisaks pangakontorile on kodukülast või -alevist lahkunud ka riik.

Rootsis läks väljaviidud töökohtadega kaasa 25% inimestest. Võibolla see ongi piisav, et kompetents säiliks, kuid kohapeal tekiks töökohti juurde.

Sest nii uskumatu kui see ka pole, toimub vastupidine trend ikka edasi, vaatamata riigi teistpidisele poliitikale. Ikka on vaja jälle kuskil midagi tsentraliseerida ning see on kohe väga hädavajalik ja mõistlik mõte. Või vähemalt tundub otsustajatele nii. Mõistagi tuleb riiklike töökohtade ümbersuunamise kõrval toetada kohalikku ettevõtlust ning arvestada piirkondlike arengukavadega.

Eestimaal ringi liikudes olen mõistnud, et enamasti ei asu näiteks Viljandisse elama mitte uus-sisserändajad (inimesed, kellel pole seal juuri), vaid oma kodukohta tagasi tulijad. Lapsed, kes on käinud „linnas“ koolis või keskealised, kes on „linnas“ või ka maailmas raha käinud teenimas, kuid nüüd tahavad rahulikumat ja kõrgema elukvaliteediga elu, mida kodukoht pakub. Seepärast peavadki kohalikud omavalitsused mitte inimesi niivõrd kinni hoidma, kuivõrd tegema tagasi pöördumise võimalikuks. Aitama sellele kaasa. Innustama. Millest võib ollagi kõige rohkem kasu. Näitama maaelu võlusid ja perspektiivi.

Riik ja tema firmad koligu maale

Eesti haldusreform võib kodus paista teostatud valude ja vaevadega, kuid mujalt maailmast vaadates oli see imeline. Prantsuse riigihalduse ja eelarveminister Gérard Darmanin küsis kohtumisel, et kuidas te ometi sellega hakkama saite, et suutsite niivõrd palju konsolideerida ja omavalitsuste arvu vähenda? Prantslased tahaks ka, aga ei tea veel täpselt kuidas.