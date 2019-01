JUHTKIRI | Andres Eilart: head uut aastat hea Eesti lehega!

Alanud aasta maamajanduse suursündmuseks kujuneb Maalehe mess, mis toimub 26.–28. septembrini Eesti Näituste messikeskuses Tallinnas ja toob kokku kõik maaettevõtluse otsustajad ning huvilised. Soodsa ligipääsu ja kaasaegsete logistiliste võimalustega messil on pinda ligi 20 000 ruutmeetrit.

Näeme, kui oluline on hoida maaelu jätkusuutlikkust. Eesti põllumehed ja maaettevõtjad on need, kes kujundavad Eesti kultuuri, traditsioonid, maastiku, toidukvaliteedi. Kõik selle, mille üle saame praegu uhked olla. Usume, et mess võimaldab kasulikke otsekontakte ning tutvustab uusi ja efektiivseid lahendusi, ehk et elu aina edeneks.

Sügis on sellise messi toimumiseks parim aeg nii ilmastikult, eelarve planeerimiselt kui ka arvestab hooajatööde kestusega. See on parim aeg, kus uue aasta sihid on silme ees, vahendid teada ning tekkinud mahti mõelda. Muidugi hõlmab Maalehe mess mitmekesiseid turundusvõimalusi; messi ja meedia tohutut sünergiat; õdusat keskkonda ja tugevaid teemaprogramme.

Ka sel aastal läheme koos oma lugejatega kasulikele reisidele ja retkedele. Maalehe sõidud Siberisse ja Maltale on osutunud erakordselt populaarseks, esimene reisigrupp täitus lausa tundidega. Maalehe seeneretk on kogunud juba palju kuulsust ja sarnase loogikaga avastusretki plaanime teisigi.

Aasta põllumees, Maamajandus, Metsaleht, meie maakondliku suunaga erilehed – need on kõik kivid Maalehe vundamendis. Vundamendis, mida seob Maalehe lugeja.

Soovin, et algav aasta juuriks välja sapi ja depressiooni – kaks takistajat, mis Eesti inimest kipuvad ebaõiglaselt ohjama. Sõbralikku ja viljakat uut aastat!