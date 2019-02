JUHTKIRI | Argo Ideon: ajateenistus peab käima ajaga kaasas

Täna Maalehes ilmunud usutlus kaitseväe juhataja, kindralmajor Martin Heremiga lahkab muu hulgas kavasid, mis on meie armeel õhus ajateenistuse tuleviku kohta. Kaalumisel on mitmeid suundi, mille ühiseks nimetajaks võiks olla see, et ükski noor, kellel on tahe Eesti kaitsmisel oma panus anda, ei peaks jääma kõrvale.