JUHTKIRI: Ärme kasutame patriotismi relvana teineteise vastu

Tegutsema paneb meid lihtsalt ja irratsionaalselt armastus oma keele vastu. See armastus muutub kõige teadlikumaks, kui meilt seda keelt katsutakse ära võtta. Kui tunneme, et keel on ohus.

Neid mõtteid kõneles Rein Taagepera väliseestlastele New Yorgis. President Kersti Kaljulaid juhtis meid samal suunal:

Mõtleva, seejuures just eesti keeles mõtleva inimese säilitamine on Eesti hariduse ja ka Eesti teaduse sajandi väljakutse. Sama väljakutse esitab ajalugu järgmiseks sajaks aastaks eesti kultuurile, kõikidele loojatele meie hulgas.

1988. aasta olulistest sündmustest möödub 30 aastat. On põhjust jätkuvalt südamest rõõmustada. Ärme kasutame patriotismi relvana teineteise vastu.